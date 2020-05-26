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Налоговика-"антикорупционера" задержали на взятке

Вторник, 26 мая 2020, 17:50

Следователи Государственного бюро расследований задержали работника сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГПС в Закарпатской области во время получения 1000 долларов США взятки.

Источник: Официальное сообщение ГБР

Дословно: "По предварительной информации, налоговик требовал 2000 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателя за создание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности.

26 мая 2020 должностное лицо задержано во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США".

Его подозревают в получении неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: коррупцияналоги


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