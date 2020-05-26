Высший антикоррупционный суд закрыл производство о недекларировании экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: 26 мая Антикорсуд закрыл дело в отношении недостоверной декларации Корчак на полмиллиона гривен.

Она заполняла декларацию в марте 2017 года, то есть с тех пор минуло более 3 лет. А это максимальный срок, за который можно привлечь к ответственности за такое преступление.

Дословно: Учитывая, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство.

Предыстория: В мае 2017 года журналисты зафиксировали на паркоместе председателя НАПК Натальи Корчак новую машину Skoda Octavia A7, которой не было в декларации чиновницы.