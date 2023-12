Японский грузовой корабль пристыковался к МКС

Японский грузовой космический корабль HTV-9 совершил стыковку с Международной космической станцией.

Источник: JAXA. NASA

Детали: 12-тонный HTV-9 был захвачен роботизированной рукой МКС в 21:13 JST 25 мая. После окончания работ по швартовки космического корабля, в 4:24 JST 26 мая экипаж МКС открыл люк HTV-9 и вошел в отсек с грузом.

В Агентстве аэрокосмических исследований Японии (JAXA) отметили экипаж МКС уже начал выгружать внутренний и внешний груз корабля.

Космический транспортный корабль HTV-9 доставил на МКС 4 тонн груза. Это различное оборудование для опытов, микроскоп, телескоп, продукты питания для экипажа.

Capture confirmed!



At 8:13am ET, Chris Cassidy of @NASA_Astronauts, backed up by Russian Flight Engineer Ivan Vagner, captured a @JAXA_en cargo spacecraft that’s delivering more than four tons of supplies and science to the @Space_Station.



Watch: