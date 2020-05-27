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Японский грузовой корабль пристыковался к МКС

Среда, 27 мая 2020, 01:02

Японский грузовой космический корабль HTV-9 совершил стыковку с Международной космической станцией.

Источник: JAXA. NASA 

Детали: 12-тонный HTV-9 был захвачен роботизированной рукой МКС в 21:13 JST 25 мая. После окончания работ по швартовки космического корабля, в 4:24 JST 26 мая экипаж МКС открыл люк HTV-9 и вошел в отсек с грузом.

В Агентстве аэрокосмических исследований Японии (JAXA) отметили экипаж МКС уже начал выгружать внутренний и внешний груз корабля.

Космический транспортный корабль HTV-9 доставил на МКС 4 тонн груза. Это различное оборудование для опытов, микроскоп, телескоп, продукты питания для экипажа.

 
 
 

Справка: разработан и изготовлен в Японии транспортный корабль HTV-9 известный как "KOUNOTORI" ( "белый аист"), представляет собой беспилотный космический корабль, который регулярно доставляет до шести тонн груза на МКС.

Николай Донев, УП
Темы: космосЯпония


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