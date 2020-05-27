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Великобритания опередила Италию по количеству смертей от COVID-19

Среда, 27 мая 2020, 01:51
Великобритания опередила Италию по количеству смертей от COVID-19

За время пандемии нового коронавируса в Италии на COVID-19 заболели 230 555 человек, 32 955 умерли. В то же время в Великобритании уже зафиксировано 265 227 случаев заболевания и 37 048 смертей.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в Великобритании с 265 227 (+4043 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 37048 человек умер, 1157 пациентов выздоровели. Первые два диагностированы случаи COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

В Италии с 230 555 (+397) заболевших 32 955 умерло, 144 658 человек выздоровели. 7 февраля в стране подтвердили первый случай заболевания коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИталияВеликобритания
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