Twitter обозначил пост Трампа как фейк

Впервые в истории соцсеть Twitter обозначила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Источник: Twitter Трампа, The Guardian

Детали: Twitter маркировал посты главы Белого дома, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты и предложил узнать больше информации о голосовании по почте.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Прямая речь представителя Twitter: "Эти твиты содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение о процессах голосования, и были замечены для обеспечения дополнительного контекста вокруг избирательных бюллетеней".

Детали: впоследствии Трамп обвинил компанию в потеряны в выборах президента США. "Они заявляют, что мой сообщение о ненадежности голосование по почте является неверным. Данные проверки основаны на сообщениях Fake News CNN и Amazon Washington Post ".

Президент США также добавил, что "Twitter полностью душит свободу слова и я, как президент, не позволю чтобы это произошло!".