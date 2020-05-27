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Twitter обозначил пост Трампа как фейк

Среда, 27 мая 2020, 03:54
Twitter обозначил пост Трампа как фейк

Впервые в истории соцсеть Twitter обозначила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Источник: Twitter Трампа, The Guardian

Детали: Twitter маркировал посты главы Белого дома, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты и предложил узнать больше информации о голосовании по почте.

Прямая речь представителя Twitter: "Эти твиты содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение о процессах голосования, и были замечены для обеспечения дополнительного контекста вокруг избирательных бюллетеней".

Детали: впоследствии Трамп обвинил компанию в вмешательстве в выборах президента США. "Они заявляют, что мой пост о ненадежности к голосованию по почте является неверным. Данные проверки основаны на сообщениях Fake News CNN и Amazon Washington Post".

Президент США также добавил, что "Twitter полностью душит свободу слова и я, как президент, не позволю чтобы это произошло!".

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Темы: СШАвиборыТрамп
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