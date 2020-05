Twitter обозначил пост Трампа как фейк

Впервые в истории соцсеть Twitter обозначила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Источник: Twitter Трампа, The Guardian

Детали: Twitter маркировал посты главы Белого дома, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты и предложил узнать больше информации о голосовании по почте.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!