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МИД сообщил, сколько украинцев выздоровели от COVID-19

Среда, 27 мая 2020, 05:01

По данным на вечер 26 мая, за рубежом от коронавируса вылечились уже 78 граждан Украины.

Источник: МИД

Детали: за рубежом получают лечение от нового коронавируса 143 украинца. Граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польши (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

От COVID-19 за рубежом умерло 9 украинцев.

Дословно: "18 985 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы" Защита".

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Темы: МИДкоронавирус


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