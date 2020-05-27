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День Киева отметят в теле- и онлайн формате

Среда, 27 мая 2020, 08:21

В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Источник: официальный портал Киева

Детали: В эфире телеканала "Киев" утром включится праздничная программа.

В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Будет трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey".

Между тем, столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах и своих сайтах.

Так, Академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".

Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Счастья, добра и любви".

Видеопоздравление песней "Україна – рідний край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".

Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" имени Анатолия Авдеевского покажут на Youtubе-канале UA: ESTRADA.TV.

Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное поздравление артистов с балкона фасада театра.

В День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов. Возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Темы: Киевпразднованиякарантин


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