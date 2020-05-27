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Новые санкции против "Северного потока-2" анонсирует американский дипломат

Среда, 27 мая 2020, 08:55

США готовы ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток - 2", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

Источник: интервью Гренелла немецкому изданию Handelsblatt, DW

Детали: По словам дипломата, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят поддержку среди всех партий", подчеркнул дипломат, несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.

Посол не уточнил, в чем будут состоять возможные санкции.

По версии издания, речь может идти об ограничивающих мерах в отношении фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, заявил посол.

В свою очередь, официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны.

Прямая речь представительницы министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмаера: "Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальными, то есть такими, которые противоречат международному праву, санкциями".

Справка: Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком".

Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток-2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), позволили прокладку труб. США, ряд европейских государств, а также Украины выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Работы по строительству "Северного потока-2" на сегодняшний день приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабря 2019 года и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

В ответ глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что строительство газопровода будет завершено до конца 2020 года и отметил, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский".

В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

Темы: санкцииРосcияСШАГерманиягаз
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