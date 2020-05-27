Новые санкции против "Северного потока-2" анонсирует американский дипломат

США готовы ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток - 2", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

Источник: интервью Гренелла немецкому изданию Handelsblatt, DW

Детали: По словам дипломата, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят поддержку среди всех партий", подчеркнул дипломат, несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.

Посол не уточнил, в чем будут состоять возможные санкции.

По версии издания, речь может идти об ограничивающих мерах в отношении фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, заявил посол.

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