Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленского ждут в Словакии, когда спадет пандемия

Среда, 27 мая 2020, 09:05

Президент Словакии Зузана Чапутова пригласила Владимира Зеленского посетить Братиславу с официальным визитом.

Об этом говорится на официальной странице Чапутовой в Facebook по итогам телефонного разговора двух лидеров, пишет "Европейская правда".

"Я рада, что Владимир Зеленский принял мое приглашение прибыть с официальным визитом в Словакию. Я хотела бы поприветствовать его в Братиславе, как только позволит ситуация со здравоохранением и пандемией", - отметила Чапутова.

Президент подчеркнула, когда оба лидера вступили в должность год назад, "никто из нас не ожидал такого драматического развития ситуации".

"Ситуация в Украине в связи с этим пандемией непростая, и я горжусь тем, что Словакия недавно предоставила Украине помощь, включая предоставление средств защиты, дезинфекции и машины скорой помощи. Мы также ведем переговоры с Украиной о предоставлении вентиляционных устройств или тестов на COVID-19", - также сообщила Чапутова.

Она отметила, что в разговоре подтвердила свою поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.

"И еще мне понравился подарок, который президент отправил мне через наше посольство в Киеве - традиционная украинская вышивка", - добавила Чапутова.

Как известно, Владимир і Елена Зеленские направило лидерам мировых стран вышиванки к Международному дню вышиванки. Не обошлось без курьеза, поскольку, исходя из сообщения пресс-службы офиса Зелинского, подарок получил несуществующий "президент Канады".

Зеленский, как сообщалось, в разговоре рассказал Чапутовой, что надо разблокировать аэропорт "Ужгород".

Темы: СловакияЗеленскийкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: