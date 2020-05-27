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На Зеленского ждут в Словакии, когда спадет пандемия

Среда, 27 мая 2020, 09:05

Президент Словакии Зузана Чапутова пригласила Владимира Зеленского посетить Братиславу с официальным визитом.

Об этом говорится на официальной странице Чапутовои в Facebook по итогам телефонного разговора двух лидеров, пишет "Европейская правда".

"Я рада, что Владимир Зеленский принял мое приглашение прибыть с официальным визитом в Словакию. Я хотела бы поприветствовать его в Братиславе, как только позволит ситуация со здравоохранением и пандемией", - отметила Чапутова.

Президент подчеркнула, когда оба лидера вступили в должность год назад, "никто из нас не ожидал такого драматического развития ситуации".

"Ситуация в Украине в связи с этим пандемией непростая, и я горжусь тем, что Словакия недавно предоставила Украине помощь, включая предоставление средств защиты, дезинфекции и машины скорой помощи. Мы также ведем переговоры с Украиной о предоставлении вентиляционных устройств или тестов на COVID-19", - также сообщила Чапутова.

Она отметила, что в разговоре подтвердила свою поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.

"И еще мне понравился подарок, который президент отправил мне через наше посольство в Киеве - традиционная украинская вышивка", - добавила Чапутова.

Как известно, Владимир і Елена Зеленские направило лидерам мировых стран вышиванки к Международному дню вышиванки. Не обошлось без курьеза, поскольку, исходя из сообщения пресс-службы офиса Зелинского, подарок получил несуществующий "президент Канады".

Зеленский, как сообщалось, в разговоре рассказал Чапутовой, что надо разблокировать аэропорт "Ужгород".

Темы: СловакияЗеленскийкоронавирус


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