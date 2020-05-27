Глава МОЗ: Авиасообщение возобновится с 15 июня, но будет самоизоляция

В случае позитивной динамики по заболеваемости COVID-19 авиасообщение в Украине может возобновиться с 15 июня, однако люди, которые прибывают в Украину, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в ответ на вопрос о международном сообщении

Прямая речь Степанова: "Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать – на сегодняшний день не существует никаких ограничений.

Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновиться, начиная с 15 июня.

Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома", – и пробыть в самоизоляции 14 дней".