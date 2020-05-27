Украину зальют дожди

В ближайшие сутки в Украине будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами с грозами.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "Прогноз на 27 мая в Украине будет выглядеть следующим образом: облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°, в юго-восточной части местами 20-23°".

Детали: В Киеве 27 мая также временами дождь, местами возможны грозы. Днем ожидается до 15-17° тепла.