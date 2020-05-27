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Франция объявила план спасения автопромышленности на 8 млрд евро

Среда, 27 мая 2020, 10:02

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 мая представил план поддержки французской автопромышленности, в который правительство готово инвестировать 8 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По словам Макрона, после двух месяцев карантина у французских автодилеров накопились полмиллиона непроданных новых и подержанных автомобилей. Государство намерено не только стимулировать продажи, но обеспечить и поддержать стратегическое развитие отрасли, инновации и производство экологически безопасных автомобилей, подчеркнул президент Франции.

"Государство в целом окажет отрасли помощь в размере 8 млрд евро. В обмен на это автопроизводители взяли на себя ряд серьезные обязательства по возвращению во Францию ​​производства с высокой добавленной стоимостью и сохранение производства на французских заводах в полном объеме", - заявил Макрон.

В частности, производитель марок Peugeot и Citroën обязался обеспечить на своих французских заводах ежегодный выпуск 450 тыс. автомобилей. В 2021 году PSA выпустит во Франции около 130 тыс. гибридных автомобилей и электромобилей. В прошлом году сборку таких машин во Франции концерн не производил, отметил Макрон.

Также Макрон объявил о масштабной задаче - к 2025 году обеспечить выпуск во Франции одного миллиона экологически чистых автомобилей. Цель - "сделать Францию ​​первой в Европе страной по производству чистых автомобилей".

Макрон пообещал ускоренное развитие инфраструктуры для зарядки автомобилей с электродвигателем. 100 тыс. новых станций зарядки появятся во Франции уже в следующем году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.

Макрон объявил об увеличении государственных субсидий на покупку электромобилей: для частных лиц - с 6 до 7000 евро, для предприятий - с 3 до 5000.

Вводится новая субсидия - 2000 евро - на покупку гибридного автомобиля с возможностью подзарядки от сети.

Объявлено также о расширении и усилении программы утилизации старых автомобилей. С 1 июня будут в два раза повышены субсидии, которые выплачивает государство при замене устаревшего автомобиля на новый.

Темы: Францияпромышленность


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