"Какой-то карлик из Украины": Шредер обозвал украинского посла

Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации украинской службы Deutsche Welle.

Подкаст длится около получаса. Вопросы задает бывший пресс-секретарь Шредера Бэла Анда, а политик отвечает. В первом выпуске отставной политик резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карликом".

"Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шредер.

"Посол, да", - подсказывает Анда. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла Андрея Мельника.

Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.

В немецких СМИ в целом положительно восприняли новый проект Шредера, отметив, что его интересно слушать, и экс-канцлер во многом остался верен себе.

Только слово "карлик" об украинском после, похоже, некоторых обозревателей неприятно удивило.

Кто-то просто отметил, что это звучит "нехорошо". А леволиберальная газета Süddeutsche Zeitung из Мюнхена полушутя написала, что это слово - единственное место в подкасте, которое дает повод усомниться в словах ведущего Анды о том, что во время записи беседы в адвокатской конторе экс-канцлера в Ганновере употребляют только воду и кофе. "Нельзя быть полностью уверенным, что так было до конца записи", - иронизирует газета.

Напомним, Андрей Мельник предложил пари лоббисту Кремля, бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Впоследствии посол объяснил, что сделал это для того, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым.