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Укр / Рус

Google планирует открывать свои офисы в июле

Среда, 27 мая 2020, 10:36

Компания Google планирует постепенно возвращать своих сотрудников в офисы в разных городах с 6 июля.

Источник: гендиректор Google Сундар Пичаи в блоге компании

Прямая речь: "Начиная с 6 июля, если внешние условия позволят, мы начнем открывать больше помещений в большем количестве городов. Это позволит работникам, которым нужно вернуться в офис, или которые хотят вернуться, возвращаться ограничено, с ротацией (думаем об одном дне каждые несколько недель, чтобы занимать около 10% зданий)".

Детали: По словам Пичаи, в офисах будут принимать строгие меры по охране здоровья и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования и санитарии.

Гендиректор добавил, что его цель – быть справедливым в вопросе выделения времени в офисе с одновременным ограничением количества людей, как того требуют протоколы безопасности.

С сентября, по словам Пичаи, если позволят обстоятельства, планируют разрешить сотрудникам заполнять офисы на 30%.

Он добавил, что есть ограниченное количество служащих Google, кому необходимо будет вернуться в офис в этом году. Всем, кого это касается, менеджеры сообщат до 10 июня, для всех остальных возвращение в офис будет добровольным до конца года.

При этом Пичай посоветовал продолжать работать из дома всем, кто может это делать.

Темы: коронавирускарантин


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