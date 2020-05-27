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Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА

Среда, 27 мая 2020, 13:28
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации.

Источник: заседание правительства 27 мая

Детали: Во время выступления в Кабмине Володин заявил, что сейчас его приоритетом на работе является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест. 

Володин с 12 марта был временно исполняющим обязанности председателя этой ОГА.

До этого два месяца был заместителем председателя КОДА.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевская областьКабинет министровместная власть
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