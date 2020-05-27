Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Среда, 27 мая 2020, 13:28
Кабинет министров согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации.
Источник: заседание правительства 27 мая
Детали: Во время выступления в Кабмине Володин заявил, что сейчас его приоритетом на работе является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест.
Володин с 12 марта был временно исполняющим обязанности председателя этой ОГА.
До этого два месяца был заместителем председателя КОДА.
Ирина Балачук, УП