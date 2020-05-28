Меркель перед председательством в ЕС: Россия доставит нам хлопот

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает, что во время председательства его страны в Совете ЕС Россия и в дальнейшем будет создавать проблемы.

Об этом она сказала во время дискуссии в фонде Конрада Аденауэра, говоря о приоритетах Германии во время председательства в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Меркель отметила, что хочет использовать председательство Германии в ЕС для продолжения критического и конструктивного диалога с Россией.

"Основой для этого может быть только понимание того, что в международных отношениях идет не о праве сильнейших, а о силе права", - заявила канцлер, подчеркнув на необходимости соблюдения Европейской конвенции о правах человека.

"Россия неоднократно нарушала этот канон ценностей и правил. Россия создала пояс нерешенных конфликтов в своей непосредственной близости и аннексировала украинский полуостров Крым в нарушение международного права", - заявила Меркель .

"Она поддерживает марионеточные режимы в отдельных частях Восточной Украины и нападает на западные демократии, включая Германию, гибридными средствами. Россия, несомненно, доставит нам хлопот во время председательства в Совете ЕС", – сказала она.

Меркель подчеркнула: если не будет прогресса в Минском процессе, то существующие санкции должны быть сохранены. С другой стороны, председательство в ЕС дает возможность дать новые импульсы в отношениях, добавила она.

Среди приоритетов председательства Германии канцлер также назвала темы Ливии, Сирии, защиты климата и глобального здравоохранения.

Как известно, 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет от Хорватии к Германии.