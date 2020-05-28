Вакарчук показал декларацию: Land rover, рояль и более 3 млн дохода

Бывший председатель партии "Голос", певец Святослав Вакарчук задекларировал за 2019 год около 3,7 млн гривен дохода и около 6,7 млн грн расходов.

Источник: Реестр электронных деклараций

В собственности нардепа две квартиры в Киеве площадями 69 и 476 кв. м. В собственности его гражданской жены Ляли Фонаревой в Киеве есть квартира площадью 186 кв.м. Также Вакарчук задекларировал ее садовый дом (121 кв.м.) в Киевской области и земельный участок (598 кв.м) там же.

У нардепа и его жены есть машиноместо и платное паркоместо. Также они арендуют два нежилых помещения в Киеве (18 и 120 кв.м).

Из движимого имущества Вакарчук задекларировал рояль марки Bechstein (модель А 160), приобретенный в 2013 году, а его жена ювелирный комплект (серьги, цепочку с кулоном, браслет и кольцо) Tiffany. Стоимость рояля и комплекта в декларации не указана.

У супругов 4 автомобиля BMW 528I 2012 года (590 тыс. грн.), LAND ROVER 2015 (3,1 млн грн), BMW G32 640i xDrive 2018 (271 тыс. грн) и RENAULT LAGUNA 2.0, не снятая с регистрации после отчуждения по доверенности.

У Вакарчука также есть 1 млн 150 тысяч акций ПАО "Стахановский завод ферросплавов" и 1000 акций ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения".

В его собственности компании "Суперсимметрия", "Африка", "Амбер Продакшн" (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего". У жены - ООО "Лулу", ООО "Эфир", ООО "Студия Владимир Тарасюк", ООО "Дом 911".

Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.

За 2019 нардеп получил 670 тысяч грн процентов в банке "Аваль", 300 тысяч грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тысяч роялти, 170 тысяч заработной платы и 45 тысяч от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Итого около 3 миллионов 700 тысяч грн.

Его жена получила 250 тысяч от предпринимательской деятельности, 98 тысяч зарплаты и 475 тысяч в виде "прироста средств на счете в связи управлением денежными активами".

Вакарчук задекларировал такие денежные активы: 335 тысяч грн на счету в банке "Аваль", 12 тысяч долларов в "Bank of America", 1,8 млн грн наличными, 230 тысяч долларов наличными, 137 тысяч евро наличными. Также он показал в декларации 1,160 тысяч долларов в качестве портфеля активов, являющихся собственностью "Агат Штифтунг", контролируемой Вакарчуком.

У его жены 2 тысячи грн, 36 долларов и 122 евро в Приватбанке, 309 тысяч долларов и 3 тысячи швейцарских франков в швейцарском банке "Union Bancaire Privee", 44 тысяч долларов наличными и 352 тысяч гривен наличными.

В разделе расходов субъекта декларирования Вакарчук задекларировал несколько расходов по договору о предоставлении услуг на общую сумму около 6 млн 722 тысяч гривен. Среди них вклад в поддержку партии "Голос" в мае 2019 в размере 1 млн 669 тысяч гривен и 1 млн 667 тысяч гривен - платеж за приобретение автомобиля.

Предыстория:

11 марта певец Святослав Вакарчук заявил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос".