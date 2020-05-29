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ЕС выделил Украине 500 млн евро в рамках четвертого макрофина

Пятница, 29 мая 2020, 13:44

Еврокомиссия от имени ЕС одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

В Еврокомиссии объяснили, что выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила двенадцать политических действий, согласованных с ЕС. Они включали важные мероприятия в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управления государственными финансами, в банковском секторе, энергетике, сферах здравоохранения и социальной политики. Украина также завершает работу над новым соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) и осуществила соответствующие предыдущие действия.

Вместе с этим выплатой ЕС предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в виде займов с 2014 года. Это самая большая сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

"Украина остается на высоком месте в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это кризисное время, чтобы поддержать программу реформ Украины для построения более устойчивой экономики. В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина завершила необходимые реформы, и мы готовим выделение средств в размере 500 млн евро", - сказал Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии по экономике, работающей для людей, который также отвечает за макрофин для Украины.

"Этот последний кредит в размере 500 млн евро является еще одним доказательством нашей решимости активно поддерживать Украину и ее народ в эти трудные времена. Мы будем предоставлять дальнейшую чрезвычайную поддержку Украине в рамках более широкого пакета мер поддержки в связи с пандемическим кризисом", - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи, только наше государство выполнит предварительные условия новой программы МВФ. Первый транш был предоставлен в декабре 2018 года.

Следует отметить, что ЕС также решил предоставить Украине дополнительные кредиты в размере 1,2 миллиарда евро в рамках решения о помощи десяти странам-партнерам в стремлении ограничить экономические последствия пандемии коронавируса. Это решение, предложенное Еврокомиссией 22 апреля, было окончательно одобрено 20 мая 2020 года.

Комиссия готова выплатить первый транш в размере 600 млн евро как можно скорее после заключения Меморандума о взаимопонимании с Украиной. В этом меморандуме будут изложены политические действия, которые Украина берет на себя для получения второй части помощи.

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Темы: ЕСденьги
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