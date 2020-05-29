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Украина планирует снять карантинный запрет на въезд иностранцев - Кулеба

Пятница, 29 мая 2020, 15:20

Правительство Украины готовится принять изменения в карантинные правила, сняв запрет на въезд иностранных граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба, в частности, признал, что есть потребность снимать ограничения на движение через границу, и первый шаг Украина уже сделала. "Мы возобновляем работу пограничных пунктов", - добавил он. Впрочем, Украина планирует дальнейшую либерализацию правил.

"Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда в Украину иностранцев", - заявил он

Министр отметил, что въезд не будет бесконтрольным, однако новые правила "позволят восстановить" движение через границу.

По информации "Европейской правды", в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

"Украина ранее приняла решение, что только граждане Украины могут въехать в страну. Это решение еще действует..., но мы договорились о том, что в последующие недели эти ограничения будут сниматься. Когда это произойдет - зависит от Украины ", - заявил он, предположив, что ограничения будут снимать постепенно.

Темы: коронавирусграницазапретмир


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