Венгрия уточнила условия, при которых снимет вето в НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения по Украине в НАТО блокирует не только образовательное законодательство, но также закон о языке.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште по завершении встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", - заявил венгерский чиновник.

Как известно, Венгрия с сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.

Впрочем, венгерский министр отметил стремление снять ограничения. "Мы не хотим сохранять блокировку, наша цель - достичь договоренностей", - пояснил он.

"Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье. Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое", - сказал Сийярто, добавив: он рассчитывает, что эта встреча позволила приблизить компромисс.

Он не уточнил конкретные замечания к закону о функционировании украинского языка как государственного. Впрочем, известно, что этот закон критиковала также Венецианская комиссия, предложившая изменения, поддержанные венграми (подробнее об этом в статье "Языковой закон толкают к изменению").

Примечательно также, что в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул о необходимости изменить закон, хотя до этого Венгрия настаивала на необходимости таких изменений. Ранее эксперты также рекомендовали Украине путь, который позволит достичь компромисса без изменений образовательного закона.

Как сообщалось, Дмитрий Кулеба в пятницу рассказал, когда может пройти встреча Зеленского и Орбана, а также сообщил, что Украина рассчитывает на поддержку Венгрии в НАТО.

Европейская правда