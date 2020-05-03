Волонтеры сообщили о нападении на ромов в Киеве

Рано утром 29 апреля в Голосеевском районе столицы сожгли палатку ромов. Самих же представителей ромской общины избили.

Источник: "Громадское радио" со ссылкой на представительницу "Общины святого Эгидия" Виту Зиневич

Детали: По словам Зиневич, вместе с волонтерами они трижды в неделю развозят еду бездомным. 30 апреля они посетили ромскую семью из Закарпатья: муж, беременная жена и родители мужа. Тогда же на месте, где была палатка, они увидели лишь пепелище.

"Мы их знали в течение месяца. Они зарабатывали, сдавая собранное на свалках вторсырье. Сейчас остались голодными, ведь пункты приема не работают. Их палатка – это разные одеяла и ткани, навязанные на деревянные опоры. Она стояла на месте заброшенного строительства, огороженного зеленым забором", – рассказала волонтер.

Фото: Diana Butsko

О нападении на ромов Зиневич рассказала бездомная, которая живет рядом. Она и вызвала полицию и пожарных, когда в пять утра услышала шум и крики.

Сами же цыгане позже рассказали волонтерам, что в их палатки ворвались мужчины, распыляя при этом слезоточивый газ.

"Они выскочили из палатки. Анжела (которой не более 25 лет) рассказала, что ее мужа начали бить доской от забора. Когда она попыталась сказать нападающим, что беременна, те начали ругаться и говорить, что таких как она нужно насиловать", – сообщила Зиневич.

Отмечается, что в палатке сгорели документы и телефоны. Ромы же смогли спасти совсем мало вещей. Сейчас пострадавшие переехали на другую локацию.

Они также утверждают, что полиция не брала у них показаний и не составляла протокол.

По сообщению журналистки LB.ua, протокол не составляли, так как сами ромы этого не захотели.

Напомним: