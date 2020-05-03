Все разделы
Укр / Рус

Волонтеры сообщили о нападении на ромов в Киеве

Воскресенье, 3 мая 2020, 03:15

Рано утром 29 апреля в Голосеевском районе столицы сожгли палатку ромов. Самих же представителей ромской общины избили.

Источник: "Громадское радио" со ссылкой на представительницу "Общины святого Эгидия" Виту Зиневич

Детали: По словам Зиневич, вместе с волонтерами они трижды в неделю развозят еду бездомным. 30 апреля они посетили ромскую семью из Закарпатья: муж, беременная жена, и родители мужа. Тогда же на месте, где была палатка, они увидели лишь пепелище.

"Мы их знали в течение месяца. Они зарабатывали, сдавая собранное на свалках вторсырье. Сейчас остались голодными, ведь пункты приема не работают. Их палатка – это разные одеяла и ткани, навязанные на деревянные опоры. Она стояла на месте заброшенного строительства, огороженного зеленым забором", – рассказала волонтер.

 
Фото: Diana Butsko

О нападении на ромов Зиневич рассказала бездомная, которая живет рядом. Она и вызвала полицию и пожарных, когда в пять утра услышала шум и крики.

Сами же цыгане позже рассказали волонтерам, что в их палатки ворвались мужчины, распыляя при этом слезоточивый газ.

"Они выскочили из палатки. Анжела (которой не более 25 лет) рассказала, что ее мужа начали бить доской от забора. Когда она попыталась сказать нападающим, что беременна, те начали ругаться и говорить, что таких как она нужно насиловать", – сообщила Зиневич.

Отмечается, что в палатке сгорели документы и телефоны. Ромы же смогли спасти совсем мало вещей. Сейчас пострадавшие переехали на другую локацию.

Они также утверждают, что полиция не брала у них показаний и не составляла протокол.

По сообщению журналистки LB.ua, протокол не составляли, так как сами ромы этого не захотели.

Украинская правда
Темы: нападениеКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака

Россия настаивала на выдаче организаторов беспорядков в Одессе 2 мая – МИД

Коломойский хочет сотрудничать с Портновым по обращению в ЕСПЧ

Журналиста избили после вызова полиции из-за нарушения карантина

В России рекордное число новых случаев COVID-19 – более 9,5 тысяч

В Киеве и трех областях в субботу будут грозы и шквалы

Все главные новости...
нападение
Относительно патрульного, который дергал журналиста hromadske, начали служебное расследование
В Киеве мужчина избил и прострелил ноги полицейскому
На месте нападения на Стерненко было авто семьи экс-советника главы полиции области
Последние новости
03:15
Волонтеры сообщили о нападении на ромов в Киеве
02:23
Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака
01:37
Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо
01:14
COVID-19 обнаружили у заместителя председателя Житомирского облсовета
00:49
Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали – ГСЧС
00:13
На Буковине подтвердили более 1800 заражений коронавирусом
23:41
Мэр Черкасс: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но он открылся
23:12
Россия настаивала на выдаче организаторов беспорядков в Одессе 2 мая – МИД
22:48
"Батькивщина" взялась защищать мэра Черкасс: "Сопротивляться будет вся страна"
22:12
Городской голова Черкасс: Между мэрами ходят разговоры о создании партии
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!