В Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса

Официальные власти Китая утверждают, что пять дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Источник: CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая

Детали: Отмечается, что 2 мая на территории страны обнаружили 2 новых случая заражения. Один из них был привезен из-за границы.

Кроме того, официальный Пекин сообщил о 12 бессимптомных случаях заболевания.

По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77 713 человек, умерло – 4633 человека.

Напомним: