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В Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса

Воскресенье, 3 мая 2020, 05:54

Официальные власти Китая утверждают, что пять дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Источник: CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая

Детали: Отмечается, что 2 мая на территории страны обнаружили 2 новых случая заражения. Один из них был привезен из-за границы.

Кроме того, официальный Пекин сообщил о 12 бессимптомных случаях заболевания.

По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77 713 человек, умерло – 4633 человека.

Напомним:

  • 1 мая во мире диагностировали 94 552 случаев заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше чем 30 апреля.

Украинская правда
Темы: Китайкоронавирус


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