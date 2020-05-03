В Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса
Воскресенье, 3 мая 2020, 05:54
Официальные власти Китая утверждают, что пять дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.
Источник: CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая
Детали: Отмечается, что 2 мая на территории страны обнаружили 2 новых случая заражения. Один из них был привезен из-за границы.
Кроме того, официальный Пекин сообщил о 12 бессимптомных случаях заболевания.
По последним данным, в стране остался 531 активный случай болезни, вылечились 77 713 человек, умерло – 4633 человека.
Напомним:
- 1 мая во мире диагностировали 94 552 случаев заболевания коронавирусом. Это на 8515 случаев больше чем 30 апреля.
Украинская правда