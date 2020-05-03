В Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли
2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.
Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав в Фейсбук
Детали: По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.
За последние сутки обнаружили 502 новых больных, это на 48 человек меньше, чем днем ранее.
При этом 9 пациентов с Covid-19 умерли.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 435 случаев;
Волынская область - 324 случая;
Днепропетровская область - 448 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 423 случая;
Закарпатская область - 508 случаев;
Запорожская область - 275 случаев;
Ивано-Франковская область - 965 случаев;
Кировоградская область - 397 случаев;
Киев - 1511 случаев;
Киевская область - 784 случая;
Львовская область - 473 случая;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 409 случаев;
Полтавская область - 222 случая;
Ровенская область - 726 случаев;
Сумская область - 110 случаев;
Тернопольская область - 868 случаев;
Харьковская область - 348 случаев;
Херсонская область - 136 случаев;
Хмельницкая область - 115 случаев;
Черновицкая область - 1818 случаев;
Черкасская область - 308 случаев;
Черниговская область - 54 случая.
По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 31 724 сообщения о подозрении на COVID-19.
Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.
Напомним:
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