В Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли

2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав в Фейсбук

Детали: По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

За последние сутки обнаружили 502 новых больных, это на 48 человек меньше, чем днем ​​ранее.

При этом 9 пациентов с Covid-19 умерли.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 435 случаев;

Волынская область - 324 случая;

Днепропетровская область - 448 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 423 случая;

Закарпатская область - 508 случаев;

Запорожская область - 275 случаев;

Ивано-Франковская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 397 случаев;

Киев - 1511 случаев;

Киевская область - 784 случая;

Львовская область - 473 случая;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 409 случаев;

Полтавская область - 222 случая;

Ровенская область - 726 случаев;

Сумская область - 110 случаев;

Тернопольская область - 868 случаев;

Харьковская область - 348 случаев;

Херсонская область - 136 случаев;

Хмельницкая область - 115 случаев;

Черновицкая область - 1818 случаев;

Черкасская область - 308 случаев;

Черниговская область - 54 случая.

По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 31 724 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Напомним:

Украина готовится к постепенному смягчению карантина, подробно прорабатывая все этапы.