Все разделы
Укр / Рус

В Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли

Воскресенье, 3 мая 2020, 09:55

2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав в Фейсбук

Детали: По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

За последние сутки обнаружили 502 новых больных, это на 48 человек меньше, чем днем ​​ранее.

При этом 9 пациентов с Covid-19 умерли.

 

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 435 случаев;

Волынская область - 324 случая;

Днепропетровская область - 448 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 423 случая;

Закарпатская область - 508 случаев;

Запорожская область - 275 случаев;

Ивано-Франковская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 397 случаев;

Киев - 1511 случаев;

Киевская область - 784 случая;

Львовская область - 473 случая;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 409 случаев;

Полтавская область - 222 случая;

Ровенская область - 726 случаев;

Сумская область - 110 случаев;

Тернопольская область - 868 случаев;

Харьковская область - 348 случаев;

Херсонская область - 136 случаев;

Хмельницкая область - 115 случаев;

Черновицкая область - 1818 случаев;

Черкасская область - 308 случаев;

Черниговская область - 54 случая.

По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 31 724 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Напомним:

Украина готовится к постепенному смягчению карантина, подробно прорабатывая все этапы.

Украинская правда
Темы: эпидемиякоронавирусМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, инфографикаВ Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли

Парикмахерским и кафе приготовиться к открытию: документ Минздрава почти готов

Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака

Россия настаивала на выдаче организаторов беспорядков в Одессе 2 мая – МИД

Коломойский хочет сотрудничать с Портновым по обращению в ЕСПЧ

Журналиста избили после вызова полиции из-за нарушения карантина

Все главные новости...
эпидемия
Коронавирус у российских военных: в РФ рассказали про 2,7 тысяч больных
В Киеве коронавирус диагностировали еще у 41 человека, двое - из УПЦ МП
Коронавирус во Франции: больше 130 тысяч заражений, Париж хочет продлить чрезвычайные меры
Последние новости
10:21
В апреле оптовые цены на дизтопливо снизились на более чем 20%
09:55
видео, инфографикаВ Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли
09:14
Парикмахерским и кафе приготовиться к открытию: документ Минздрава почти готов
08:27
Коронавирус у российских военных: в РФ рассказали про 2,7 тысяч больных
08:00
Главные новости субботы и ночи: бунт Черкасс, годовщина трагедии в Одессе
07:25
Российские оккупанты не прекращают обстрелы – ООС
06:35
Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5 тысяч человек
05:54
В Китае утверждают, что уже 5 дней не фиксируют смертей от коронавируса
04:53
Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось
04:04
Житомирщина пересекла черту в четыре сотни больных коронавирусом
Все новости...