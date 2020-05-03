В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Швеции умер украинский гражданин, у которого был подтвержден коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

"2 мая в Каролинской больницы города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал Погорельцев.

В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решения вопроса о репатриации тела.

Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.

Напомним, 2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.