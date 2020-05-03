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На Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань

Воскресенье, 3 мая 2020, 12:50
На Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли село Познань

В селе Познань в Рокитновском районе установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту.

Источник: сайт облгосадминистрации

Дословно: "В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".

Детали: В Ровенской ОГА отметили, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда. Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

В настоящее время, в селе COVID-19 заболело 6 человек.

Стоит заметить, что по состоянию на утро 3 мая на Ровенщине зафиксировано 733 случая заболевания коронавирус. За сутки выявлено 39 новых больных.

 
 

Напомним: 2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьэпидемиякарантинкоронавирус
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