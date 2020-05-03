Парад 9 мая в Беларуси: Лукашенко ждет на праздник российских политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские депутаты и сенаторы хотят приехать в Минск на парад, устроенный в честь 9 мая.

Источник: "Белта"

Прямая речь: "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери".

Детали: При этом Лукашенко не уточнил, кто именно из российской политической элиты собирается посетить торжества в честь 9 мая.

Глава Беларуси также отметил, что не может отменить военный парад, так как "тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Лукашенко добавил, что следует помнит о том, как участники войны умирали "может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали".

По словам президента Беларуси, ветераны Второй мировой войны "первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие".