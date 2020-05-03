Все разделы
Укр / Рус

Парад 9 мая в Беларуси: Лукашенко ждет на праздник российских политиков

Воскресенье, 3 мая 2020, 15:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские депутаты и сенаторы хотят приехать в Минск на парад, устроенный в честь 9 мая.

Источник: "Белта"

Прямая речь: "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери".

Детали: При этом Лукашенко не уточнил, кто именно из российской политической элиты собирается посетить торжества в честь 9 мая.

Глава Беларуси также отметил, что не может отменить военный парад, так как "тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Лукашенко добавил, что следует помнит о том, как участники войны умирали "может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали".

По словам президента Беларуси, ветераны Второй мировой войны "первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие".

Темы: БеларусьРосcия9 мая


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоПредприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

фотоНа Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань

В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: первый уровень опасности

В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19

видео, инфографикаВ Украине обнаружили полтысячи новых больных коронавирусом, еще 9 человек погибли

Все главные новости...
Беларусь
Посол Украины отказался от участия в совместной с послом РФ церемонии в Берлине
Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе – ВОЗ
Aroma Kava открыла первое заведение за пределами Украины - в Минске
Последние новости
15:22
Гончарук о сотрудничестве с МВФ: это не про кредит, а о репутации страны
15:15
Парад 9 мая в Беларуси: Лукашенко ждет на праздник российских политиков
14:55
МВФ выделит Грузии 200 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
14:28
видео, фотоПредприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина
13:58
Ребров может возглавить "Фенербахче"
13:31
Баффет продал все свои акции 4 авиакомпаний США
12:50
фотоНа Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань
12:39
В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец
12:29
В ВСУ за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 человек
12:17
Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе пострадали трое украинских бойцов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!