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Парад 9 мая в Беларуси: Лукашенко ждет на праздник российских политиков

Воскресенье, 3 мая 2020, 15:15
Парад 9 мая в Беларуси: Лукашенко ждет на праздник российских политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские депутаты и сенаторы хотят приехать в Минск на парад, устроенный в честь 9 мая.

Источник: "Белта"

Прямая речь: "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери".

Детали: При этом Лукашенко не уточнил, кто именно из российской политической элиты собирается посетить торжества в честь 9 мая.

Глава Беларуси также отметил, что не может отменить военный парад, так как "тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Лукашенко добавил, что следует помнит о том, как участники войны умирали "может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали".

По словам президента Беларуси, ветераны Второй мировой войны "первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие".

Напомним: Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcия9 мая
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