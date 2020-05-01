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Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе – ВОЗ

Пятница, 1 мая 2020, 21:38
Kremlin.ru

Темп прироста новых случаев коронавируса в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ, в организации призывают к незамедлительным действиям по усилению мер физического дистанцирования.

Источник: представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в интервью TUT.BY

Прямая речь: "Согласно данным, предоставляемым Министерством здравоохранения, в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недели.

При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования".

"При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев".

Детали: Представитель ВОЗ отметил, что, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию.

Он подчеркнул, что все эти страны строго придерживаются мер физического дистанцирования, что повлияло на сдерживание темпов роста эпидемии.

За последние сутки прирост новых случаев коронавируса в стране составил 846 случаев. Это меньше, чем в предыдущие дни. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919. 

В Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19.

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Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
  • Недавно Лукашенко заявил, что Господь "поразил людей по голове коронавирусом" за безответственное отношения к природе.
  • В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.
  • Беларусь признала, что в стране на Covid-19 заболели сотни медиков.

Украинская правда
Темы: БеларуськоронавирусздоровьеЕвропа


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