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В Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок

Воскресенье, 3 мая 2020, 18:43
В Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок

В курортном районе Одессы Аркадия в воскресенье открыты магазины и кафе, а люди массово прогуливаются по улице без средств защиты.

Источник: видео "Украинской правды"

Детали: На видео, которое есть в распоряжении УП, видно, что некоторые кафе и небольшие магазины работают, несмотря на карантин, введенный по всей стране в связи с эпидемией коронавируса.

При этом на улице много людей, большинство из которых без защитных масок.

Что предшествовало: 2 мая Одесская область вышла в лидеры в Украине по количеству новых случаев коронавируса – за последние сутки в области зарегистрировано 80 случаев COVID-19. Всего на Одесчине с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 409 больных.

Украинская правда

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Темы: Одессакарантинторговлякоронавирус
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