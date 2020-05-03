Все разделы
Укр / Рус

РФ опять бьет рекорды, в Москве почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

Воскресенье, 3 мая 2020, 19:27
ТАСС

За прошедшие сутки в России обнаружили рекордные 10 633 случая коронавируса, умерло 58 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

Детали: В Москве за сутки зафиксировали 5 948 новых случаев болезни, умерло 34 человека, выздоровело – 655.

Всего в РФ с начала эпидемии обнаружили 134 687 случаев COVID-19, умерло 1 280 человек, выздоровело – 16 639.

Из них в Москве с начала эпидемии заболело 68 606 человек, умерло 729, выздоровело – 7029.

Что предшествовало: В России за сутки 1 мая было зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 623. 

Всю динамику пандемии в Украине и мире "Украинская правда" отслеживает здесь.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок

видеоГончарук признался, почему не смог вычистить Авгиевы конюшни в Кабмине

Премьер Британии: врачи были готовы к варианту объявить о моей смерти

видео, фотоПредприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

фотоНа Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань

В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец

Все главные новости...
Росcия
Парад 9 мая в Беларуси: Лукашенко ждет на праздник российских политиков
Коронавирус у российских военных: в РФ рассказали про 2,7 тысяч больных
Россия настаивала на выдаче организаторов беспорядков в Одессе 2 мая – МИД
Последние новости
19:36
В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц
19:27
РФ опять бьет рекорды, в Москве почти 6 тысяч новых случаев COVID-19
19:12
НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью - Spiegel
19:03
ООС: 6 обстрелов, трое военных травмированы
18:43
видеоВ Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок
18:12
Объем экспорта зерновых культур увеличился на 20%
17:48
Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру пари о Крыме
17:32
В Житомирской области ликвидировали три очага пожара
17:19
С начала карантина ликвидировались 40% общепитов
16:47
видеоГончарук признался, почему не смог вычистить Авгиевы конюшни в Кабмине
Все новости...