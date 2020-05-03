РФ опять бьет рекорды, в Москве почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России обнаружили рекордные 10 633 случая коронавируса, умерло 58 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

Детали: В Москве за сутки зафиксировали 5 948 новых случаев болезни, умерло 34 человека, выздоровело – 655.

Всего в РФ с начала эпидемии обнаружили 134 687 случаев COVID-19, умерло 1 280 человек, выздоровело – 16 639.

Из них в Москве с начала эпидемии заболело 68 606 человек, умерло 729, выздоровело – 7029.

Что предшествовало: В России за сутки 1 мая было зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 623.

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