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РФ опять бьет рекорды, в Москве почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

Воскресенье, 3 мая 2020, 19:27
РФ опять бьет рекорды, в Москве почти 6 тысяч новых случаев COVID-19
ТАСС

За прошедшие сутки в России обнаружили рекордные 10 633 случая коронавируса, умерло 58 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

Детали: В Москве за сутки зафиксировали 5 948 новых случаев болезни, умерло 34 человека, выздоровело – 655.

Всего в РФ с начала эпидемии обнаружили 134 687 случаев COVID-19, умерло 1 280 человек, выздоровело – 16 639.

Из них в Москве с начала эпидемии заболело 68 606 человек, умерло 729, выздоровело – 7029.

Что предшествовало: В России за сутки 1 мая было зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 623. 

Всю динамику пандемии в Украине и мире "Украинская правда" отслеживает здесь.

Украинская правда

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Темы: Росcиякоронавирус
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