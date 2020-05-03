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В еще одном общежитии Запорожья обнаружили коронавирус

Воскресенье, 3 мая 2020, 22:01
В еще одном общежитии Запорожья обнаружили коронавирус

Уже во втором общежитии Запорожья обнаружили коронавирус, начинается проверка контактных лиц.

Источник: Запорожский городской совет

Дословно: "В одном из общежитий, который расположен в Заводском районе, сегодня выявлен случай заболеваемости коронавирусом. По поручению городского головы Владимира Буряка, вечером состоялось заседание городского штаба для оперативного управления мероприятиями по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня начнется проверка контактных лиц".

Детали: Женщина жила в общежитии на 4 этаже, на котором проживает 45 человек. В первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Они будут оставаться на самоизоляции. Возле общежития установлен пост полиции.

Как сообщает горсовет, по опыту общежития в Александровском районе города, где ранее обнаружили коронавирус, все инфицированные были обнаружены на одном этаже. Поэтому на данный момент решено ограничить передвижения именно жителей 4 этажа общежития в Заводском районе.

Что предшествовало: 25 апреля в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.

Украинская правда
Темы: Запорожьекоронавирус
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