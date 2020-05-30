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Шмыгаль обещает не закрывать больницы из-за медреформы

Суббота, 30 мая 2020, 00:01

Власть из-за проведения медицинской реформы не намерена закрывать медицинские учреждения по Украине.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Шмыгаля: "Мы смотрим на каждое медицинское учреждение. Мы сегодня не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения. Мы об этом говорим с нашими международными партнерами, которые либо участвовали, либо стояли у истоков медицинской реформы".

Вопрос в том, какой должна быть эта реформа. Этот второй этап, а возможно третий этап. Это вопросы к качеству реформы, к качеству расчетов тарифов, к исправлению ошибок, которые были допущены в планировании реформы. Мы сейчас этим занимаемся, потому что коронакризис выявил недостатки и показал необходимость очень внимательно и очень осторожно подходить к реформированию медицинской отрасли".

Детали: Он отметил, что есть страны, которые ошибаются, когда выбирают тот или иной путь реформирования, но считает, что не надо бояться признавать ошибки при реализации реформы.

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Темы: МинздравмедицинаШмыгаль


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