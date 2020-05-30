Меркель не поедет на саммит G7
Суббота, 30 мая 2020, 05:08
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять приглашение президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7).
Источник: пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Politico
Прямая речь: "Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон".
Справка: в состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.
Что было раньше: в Белом доме планируют провести очную встречу лидеров "Большой семерки" в конце июня.