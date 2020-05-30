Кабмин смягчил карантин для участников ВНО с оккупированных территорий

Кабинет министров принял решение о смягчении карантина по спортивных соревнований и проведения ВНО.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, Кабмин

Дословно Степанов: "Вчера на внеочередном заседании правительства была поддержана инициатива МОЗ и было принято определенное смягчение карантина, касающееся проведения спортивных соревнований и проведения ВНО.

Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортклубов и тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований. Это было обращение к нам спортивного сообщества.

Также, что касается ВНО. Лица, которые именно для прохождения ВНО приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения из временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции".

Детали: Как отмечается на сайте Кабмина, на внеочередном заседании 29 мая правительство внесло изменения в постановление №392 от 20 мая, которое устанавливает адаптивный карантин в Украине.