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В ДТП с участием полицейского авто в Харькове погибло 2 человека

Суббота, 30 мая 2020, 11:34

В Харькове в ночь на субботу в результате ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции погибли два человека.

Источник: патрульная полиция Харьковской области

Детали: ДТП произошло около 00:20 на проспекте Московском с участием автомобиля Daewoo Lanos и служебного авто патрульных Toyota Prius.

Дословно: "Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся.

Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos.

В результате ДТП пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте. Патрульные получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу".

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковполиция


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