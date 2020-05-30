Зеленский с женой получили за год более 28 миллионов доходов

Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили более 28,6 миллионов гривен.

Источник: декларация Зеленского за 2019 год, пресс-служба президента

Детали: Согласно декларации, доходы президента и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.

В пресс-служба отметили, что с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной им зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны.

Зеленский весной 2019 избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации.

Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 миллионов 810 тысяч гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 миллионов 650 тысяч гривен.

На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тысяч гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли, отметили в пресс-службе.

Также семья Зеленских получила 3 ​​миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году жена президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен. Заем был возвращен к концу отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен.

Дословно пресс-служба: "Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются".