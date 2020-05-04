"Энергетическая безопасность Польши и Украины": началось строительство газопровода Baltic Pipe

Президент Польши Анджей Дуда объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте польского президента.

По словам Дуды, 30 апреля компания Gaz-System (оператор польской сети газопроводов) подписала контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited и проект получил все необходимые разрешения в Польше и Дании.

"Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как получателя от России, то это является вехой на пути к этой независимости", - заявил он.

Открытие газопровода запланировано на 1 октября 2022 года, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа в год.

Дуда отдельно подчеркнул, что этот проект также является частью важного сотрудничества в рамках "Триморья".

"Поскольку мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны, те, кто сейчас совместно с нами создают, реализуют проект "Триморья", включая Украину. Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины", - сказал он.