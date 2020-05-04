Все разделы
Укр / Рус

"Энергетическая безопасность Польши и Украины": началось строительство газопровода Baltic Pipe

Понедельник, 4 мая 2020, 13:24

Президент Польши Анджей Дуда объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте польского президента.

По словам Дуды, 30 апреля компания Gaz-System (оператор польской сети газопроводов) подписала контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited и проект получил все необходимые разрешения в Польше и Дании.

"Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как получателя от России, то это является вехой на пути к этой независимости", - заявил он.

Открытие газопровода запланировано на 1 октября 2022 года, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа в год.

Дуда отдельно подчеркнул, что этот проект также является частью важного сотрудничества в рамках "Триморья".

"Поскольку мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны, те, кто сейчас совместно с нами создают, реализуют проект "Триморья", включая Украину. Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины", - сказал он.

Темы: ПольшаУкраинагазстроительство


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаЧерез год реального президентства: за Зеленского готовы проголосовать более 40% избирателей

Кабмин собирается на внеочередное заседание по ослаблению карантина

Тимошенко стала долларовой миллионершей

Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе

Италия отменяет жесткий карантин, действовавший почти два месяца

инфографика15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений

Все главные новости...
Польша
Польша после полутора месяцев карантина открывает ТРЦ и гостиницы
Дуда и Зеленский обсудили вопросы приезда работников из Украины в Польшу
Еврокомиссия начала процедуру о нарушении Польшей принципа независимости судей
Последние новости
13:43
ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши
13:34
Уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина – Зеленский
13:30
фото На карантине в Украине посетили розовые фламинго
13:26
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛЕВАЕТ КАРАНТИН ДО 22 МАЯ
13:24
"Энергетическая безопасность Польши и Украины": началось строительство газопровода Baltic Pipe
13:19
Индекс деловой активности стремительно ухудшился, компании планируют сокращения – НБУ
13:12
видеоКиев дезинфицирует город с помощью беспилотников
12:58
В Испании "нулевая фаза" отмены карантина: открыли магазины и парикмахерские
12:56
Курс на 4 мая: межбанк, наличный и "черный" рынки
12:53
Януковича повторно вызвали в ГБР
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!