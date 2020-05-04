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В Киеве разрешили продавать кофе на вынос

Понедельник, 4 мая 2020, 15:51
В Киеве разрешили продавать кофе на вынос

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволили заведениям продавать кофе на вынос.

Источник: Facebook-страница городского головы

Дословно: "Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить".

Детали: По словам Кличко, 5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос - с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.

Мэр напомнил, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.

С 12 мая в Киеве планируют открыть:

  • Непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют
  • Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевание) рабочего места после каждого клиента
  • Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день
  • Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.
  • Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте
  • Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.
  • Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.
  • Автокинотеатр.

При этом Кличко напомнил, что во всех этих учреждениях обязательно термометрия сотрудников и посетителей.

В то же время закрытыми и в дальнейшем в столице останутся школы, детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.

Предыстория:

  • По состоянию на воскресенье, 3 апреля, в украинской столице насчитывалось 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, плюс 17 больных за сутки.
  • С 11 мая в Украине отменили ряд ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. С 11 мая откроются парки, скверы, зоны отдыха; салоны красоты, парикмахерские; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ; заведения общественного питания на вынос; летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности; музеи, библиотеки; тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах; сервисы бытовой техники; стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.
  • В то же время, карантин и другие ограничения в Украине продлили до 22 мая.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиевкарантинкоронавирусCovid-2019
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