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В Киеве разрешили продавать кофе на вынос

Понедельник, 4 мая 2020, 15:51

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволили заведениям продавать кофе на вынос.

Источник: Facebook-страница городского головы

Дословно: "Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить".

Детали: По словам Кличко, 5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос - с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.

Мэр напомнил, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкарантинкоронавирусCovid-2019


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