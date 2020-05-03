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Количество заболеваний COVID в Киеве перевалило за 1,5 тысячи

Воскресенье, 3 мая 2020, 11:50
Количество заболеваний COVID в Киеве перевалило за 1,5 тысячи

По состоянию на воскресенье в украинской столице уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки были обнаружены еще 17 случаев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Еще в 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 1 случай, к сожалению, - летальный".

Детали: По словам городского головы, заболели 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев, а также 10 мужчин от 30 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним:

  • В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19.
  • 2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.

Украинская правда

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Темы: КиевэпидемияВиталий Кличкокоронавирус
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