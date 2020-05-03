Количество заболеваний COVID в Киеве перевалило за 1,5 тысячи
Воскресенье, 3 мая 2020, 11:50
По состоянию на воскресенье в украинской столице уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки были обнаружены еще 17 случаев.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "Еще в 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 1 случай, к сожалению, - летальный".
Детали: По словам городского головы, заболели 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев, а также 10 мужчин от 30 до 80 лет.
В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Напомним:
- В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19.
- 2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.
Украинская правда