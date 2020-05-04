В Киеве после ливня на дороге затопило машины

В понедельник в Киеве прошел сильный дождь - в некоторых районах традиционно образовались "озера".

Источник: соцсети

Детали: Утром 4 мая стало известно, что в ближайшие дни в Украине пройдут дожди с грозами.

Киевляне показывают фотографии последствий грозы.

Улицы Соломенская и Кудряшова:

В "Киевавтодоре" сообщили, что служба работает в усиленном режиме. Они отмечают, что возле проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро "Левобережная".

Дословно: "Накануне очищали стоки от грязи. Это проводим и сейчас. Ведь шквальный ветер срывает листья, они вместе с мусором закрывают решетки водостоков".