В Киеве после ливня на дороге затопило машины
Понедельник, 4 мая 2020, 16:21
В понедельник в Киеве прошел сильный дождь - в некоторых районах традиционно образовались "озера".
Источник: соцсети
Детали: Утром 4 мая стало известно, что в ближайшие дни в Украине пройдут дожди с грозами.
Киевляне показывают фотографии последствий грозы.
Улицы Соломенская и Кудряшова:
В "Киевавтодоре" сообщили, что служба работает в усиленном режиме. Они отмечают, что возле проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро "Левобережная".
Дословно: "Накануне очищали стоки от грязи. Это проводим и сейчас. Ведь шквальный ветер срывает листья, они вместе с мусором закрывают решетки водостоков".
Украинская правда