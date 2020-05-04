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"Надо исправлять": Зеленский раскритиковал второй этап медреформы

Понедельник, 4 мая 2020, 17:48
Надо исправлять: Зеленский раскритиковал второй этап медреформы

Президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача предложить пути решения проблем, возникших в результате введения второго этапа медицинской реформы.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Детали: Зеленский рассказал, что рабочая группа, созданная для оценки результатов реформы, предоставила свои выводы, которые свидетельствуют, что реформа имеет как плюсы, так и минусы.

По его словам, задача государства теперь – не сворачивать реформу, а исправить ее ошибки.

Также Зеленский сказал, что не может допустить, чтобы из-за новых механизмов финансирования медицинской отрасли, предусмотренных вторым этапом реформы, 50 тысяч медиков потеряли работу.

Президент призвал предложить пути решения этих вопросов.

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Предыстория:

  • В феврале Зеленский сообщил, что соберет коллегию из выдающихся специалистов медицины, чтобы они проанализировали медицинскую реформу.

Темы: Зеленскийреформымедицина
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