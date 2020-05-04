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Смерть на Бали: Украинская пара не болела коронавирусом

Понедельник, 4 мая 2020, 18:48
Смерть на Бали: Украинская пара не болела коронавирусом

Двое граждан Украины, супружеская пара, которых нашли мертвыми в Индонезии на острове Бали, не болели коронавирусной болезнью Covid-19.

Источник: директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Погорельцева: "По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В связи с этим правоохранительные органы Индонезии возбудили уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, ведется расследование".

Детали: С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел. Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан, с целью получения от нее соответствующего согласия.

Предыстория:

  • 29 апреля индонезийские СМИ сообщили, что двое граждан Украины нашли мертвыми на острове Бали в Индонезии, у них взяли анализы на заболевания COVID-19.

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Темы: коронавирустуризмукраинцы
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