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ВОЗ отреагировала на заявления США о происхождении коронавируса

Вторник, 5 мая 2020, 04:44

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, не предоставили никаких доказательств.

Источник: глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN

Прямая речь: "Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остается спекулятивным".

Что было ранее: Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

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