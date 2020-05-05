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Оппозиция и несколько "слуг" собрали голоса для внеочередной Рады – Порошенко

Вторник, 5 мая 2020, 08:54

Оппозиционные фракции и группы при поддержке трех депутатов от "Слуги народа" собрали 150 голосов для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

Источник: експрезидент и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, слова которого передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я благодарю "Батькивщину", "Голос", которые в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции парламента: "Доверие", "За будущее", "ОПЗЖ", "ЕС" и трех депутатов от "Слуги народа", которые вопреки воле фракции поставили подписи.

У меня есть хорошая новость: мы собрали 150 подписей в условиях, когда "Слуга народа" блокировала, так как получила команду не подписывать и не выносить на рассмотрение (законопроекты – ред.). Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. Мы требуем, чтобы уже на этой неделе они были проголосованы".

Детали: По словам Порошенко, подписанты требуют рассмотреть три законопроекта.

Первый из них предусматривает выплату медработнику страховки в 200 тыс. грн в случае заболевания, а в случае смерти - выплата составит 1,5 млн грн.

Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплаты надбавок к заработным платам медработникам, вовлеченным в противоэпидемические мероприятия.

Бывший президент выразил надежду, что не позднее пятницы, а лучше в четверг председатель Верховной Рады созовет внеочередное заседание.

Напомним: Во фракции "Слуга народа" планируют следующее внеочередное заседание Верховной Рады на 12 мая. На нем собираются во втором чтении рассмотреть так называемый антиколомойський законопроект о банках.

Темы: Верховная РадаПорошенкооппозиция


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