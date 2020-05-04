Внеочередное заседание Рады планируют на 12 мая – нардеп

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кравчук: "Да, действительно, заседания планируется на 12 мая.

И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках".

Детали: Она напомнила, что до даты проведения внеочередного заседания закончится предусмотренный регламентом Верховной Рады срок для ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей поправок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук допускает, что депутаты будут рассматривать законопроекты полноценный рабочий день.

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