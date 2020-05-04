Внеочередное заседание Рады планируют на 12 мая – нардеп
Понедельник, 4 мая 2020, 16:58
Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая.
Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Кравчук: "Да, действительно, заседания планируется на 12 мая.
И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках".
Детали: Она напомнила, что до даты проведения внеочередного заседания закончится предусмотренный регламентом Верховной Рады срок для ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей поправок ко второму чтению законопроекта о банках.
Кравчук допускает, что депутаты будут рассматривать законопроекты полноценный рабочий день.
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Предыстория:
- Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.
- Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- МВФ призвалдля предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.