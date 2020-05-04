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Внеочередное заседание Рады планируют на 12 мая – нардеп

Понедельник, 4 мая 2020, 16:58
Внеочередное заседание Рады планируют на 12 мая – нардеп

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кравчук: "Да, действительно, заседания планируется на 12 мая.

И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках".

Детали: Она напомнила, что до даты проведения внеочередного заседания закончится предусмотренный регламентом Верховной Рады срок для ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей поправок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук допускает, что депутаты будут рассматривать законопроекты полноценный рабочий день.

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Предыстория:

  • Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.
  • Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.
  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • МВФ призвалдля предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

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Темы: Верховная РадаСлуга народазаконодательство
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