Кабмин собирается расширить ослабление карантина
Кабинет министров дорабатывает свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.
Источник: сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Дословно: "До 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства".
Детали: По данным министерства, об этом было договорено на заседании Кабмина в понедельник, 4 мая.
Предыстория: На своем внеочередном заседании в понедельник Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.
Этим же решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.
Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.