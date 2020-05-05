Кабмин собирается расширить ослабление карантина

Кабинет министров дорабатывает свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.

Источник: сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Дословно: "До 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства".

Детали: По данным министерства, об этом было договорено на заседании Кабмина в понедельник, 4 мая.

Предыстория: На своем внеочередном заседании в понедельник Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Этим же решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.

Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться: