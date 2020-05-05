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Кабмин собирается расширить ослабление карантина

Вторник, 5 мая 2020, 11:46
Кабмин собирается расширить ослабление карантина

Кабинет министров дорабатывает свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства.

Источник: сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Дословно: "До 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабления карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства".

Детали: По данным министерства, об этом было договорено на заседании Кабмина в понедельник, 4 мая.

Предыстория: На своем внеочередном заседании в понедельник Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Этим же решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.

Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться:

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
  • заведения общественного питания на вынос;
  • летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;
  • музеи, библиотеки;
  • тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
  • сервис бытовой техники;
  • стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министровбизнескоронавирус
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