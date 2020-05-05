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Шмыгаль: Скорее всего, карантин продлим и после 22 мая

Вторник, 5 мая 2020, 12:22

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантинные ограничения, введенные в Украине из-за эпидемии коронавируса, будут продлены еще раз, после 22 мая.

Источник: его интервью "Украинскому радио"

Прямая речь: "Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране".

Детали: Глава правительства напомнил, что 4 мая Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на 2 месяца.

Предыстория: Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник продлил действие карантина в Украине до 22 мая. Это было уже третье продление.

Темы: карантинШмыгалькоронавирусCovid-2019Кабинет министров


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