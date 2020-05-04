Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник продлил действие карантина в Украине до 22 мая.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании

Прямая речь: "Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине".

Детали: По его словам, Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому Украина тоже не может полностью снимать ограничения.

Премьер отметил, что относительно неплохая ситуация с эпидемией в нашей стране - это результат вовремя введенного карантина и дисциплинированности украинцев, которые эти ограничения послушно выполняют.

В конце заседания Кабмин принял соответствующее постановление. Им также правительство отменило с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Предыстория: это уже третье продление карантина в Украине.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.