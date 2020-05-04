Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник продолжит действие карантина в Украине до 22 мая.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале заседания

Прямая речь: "Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине".

Детали: По его словам, Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому Украина тоже не может полностью снимать ограничения.

Премьер отметил, что относительно неплохая ситуация с эпидемией в нашей стране - это результат вовремя введенного карантина и дисциплинированности украинцев, которые эти ограничения послушно выполняют.