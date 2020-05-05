Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раду внесли закон, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей

Вторник, 5 мая 2020, 13:23
В Раду внесли закон, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей
Соавтор законопроекта Руслан Стефанчук

Группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.

Источник: блог руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина на Украинской правде, информация о законопроекте на сайте парламента

Прямая речь Шабунина: "Расскажу вам о приоритетах нашей политической элиты во время эпидемии. 28 депутатов (среди которых вице-спикер (Руслан Стефанчук - УП) и несколько председателей комитетов) пять дней назад зарегистрировали законопроект. Его сразу начали пихать в повестку дня внеочередной сессии".

Детали: Антикоррупционер обратил внимание, что главная цель законопроекта - разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами.

И дело здесь даже не в коррупции, подчеркивает Шабунин, а в "нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей".

А чтобы не позориться только этой нормой, пишет глава ЦПК, ее спрятали среди других изменений, которые не являются столь неотложными, чтобы во время эпидемии их вносить в повестку дня ВР.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рададетизаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: