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Офис генпрокурора говорит, что теперь может начать экстрадицию Януковича

Вторник, 5 мая 2020, 17:10
Офис генпрокурора говорит, что теперь может начать экстрадицию Януковича

Избрание заочно меры пресечения в виде ареста бывшему президенту Украины Виктору Януковичу дает возможность Офиса генпрокурора начать процедуру экстрадиции.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)".

Детали: 4 мая Печерский районный суд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 7 ноября 2017 по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Это производство касается обстоятельств захвата Януковичем в период сентября - октября 2010 государственной власти "путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины".

В прокуратуре отмечают, что властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Предыстория:

  • В январе 2019 года районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • В сентябре адвокаты президента беглого Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Темы: Януковичпрокуратура
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