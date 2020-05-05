Офис генпрокурора говорит, что теперь может начать экстрадицию Януковича
Избрание заочно меры пресечения в виде ареста бывшему президенту Украины Виктору Януковичу дает возможность Офиса генпрокурора начать процедуру экстрадиции.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора
Дословно: "Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)".
Детали: 4 мая Печерский районный суд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 7 ноября 2017 по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).
Это производство касается обстоятельств захвата Януковичем в период сентября - октября 2010 государственной власти "путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины".
В прокуратуре отмечают, что властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.
Предыстория:
- В январе 2019 года районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
- В сентябре адвокаты президента беглого Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.