В Кременчуге закрыли областную больницу: более 40 больных коронавирусом

В Кременчуге Полтавской области закрыли Центральную районную больницу, поскольку значительное количество персонала и их родственников заразились коронавирусом.

Источник: сообщение Кременчугского городского совета

Дословно: "На сегодняшний день из 85-ти случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека – это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга".

Детали: В больницу в понедельник приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы.

По состоянию на 5 мая в Полтавской области зарегистрировано 231 случай заболевания корона вирус.